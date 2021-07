Ex ballerino di Amici di Maria De Filippi colpito da un arresto cardiaco (Di sabato 24 luglio 2021) Un noto ex ballerino della trasmissione Amici di Maria De Filippi sarebbe stato colpito da un arresto cardiaco in seguito L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di sabato 24 luglio 2021) Un noto exdella trasmissionediDesarebbe statoda unin seguito L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

KarlyKleyn : #SantoGiuliano “Arresto cardiaco dopo prima dose #Pfizer'…Il racconto dell'ex ballerino di Amici e X Factor… - lillydessi : Ex ballerino di “Amici”: “5 giorni dopo prima dose di Pfizer, mi sono ritrovato in un ospedale con un arresto cardi… - matteo_curro : RT @fratotolo2: Santo Giuliano, 34enne ex ballerino di #Amici, racconta la sua esperienza. Ha subito un arresto cardiaco da miocardite dopo… - Antonie62537279 : RT @VanessaDyor: Testimonianza dei danni da vaccino . Santo Giuliano ballerino di Amici. #NoGreenPass #vaccino #disobbedisco #draghi #Burio… - ivana24041973 : RT @molumbe: Arresto cardiaco da miocardite post vaccino. Santo Giuliano ballerino professionista di Amici -