Enrico Nigiotti | mostre e spettacoli per famiglie | il week-end in città

(Di sabato 24 luglio 2021) Non mancano le iniziative nel-end a Bergamo. Tra gli appuntamenti spiccano il concerto dial Lazzaretto,per. Ecco la panoramica degli eventi organizzati sabato 24 e domenica 25 luglio in. BERGAMO SABATO 24 LUGLIO – Alla Gamec mostra dedicata a Regina Cassolo Bracchi – Alla Gamec la prima mostra personale di Daiga Grantina – A Palazzo della Ragione mostra di Ernesto Neto – “Rembrandt in una storia meravigliosa”, la grande pittura alla Carrara – Pandemonium Teatro: glidel ...

Advertising

radiofmfaleria : Enrico Nigiotti - Notti Di Luna - radiofmfaleria : Enrico Nigiotti - Notti Di Luna - RADIOEFFEITALIA : Enrico Nigiotti - Baciami adesso - friigorifero : @diorshzvrd @kuroloveb0t con enrico nigiotti tutto?? - GammaStereoRoma : Enrico Nigiotti - Baciami adesso -

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Nigiotti

FirenzeToday

Concerto di. xBergamo - Perquella del set è una scommessa da vincere. E a decidere stasera è il pubblico bergamasco di Lazzaretto Estate , unica tappa in regione del mini tour "Notti di luna " Chitarre e voce" ...Non mancano le iniziative nel week-end a Bergamo. Tra gli appuntamenti spiccano il concerto di Enrico Nigiotti al Lazzaretto, mostre e spettacoli per famiglie. Ecco la panoramica degli eventi organizz ...Bergamo - Per Enrico Nigiotti quella del set è una scommessa da vincere. E a decidere stasera è il pubblico bergamasco di Lazzaretto Estate, unica tappa in regione del mini tour “Notti di luna – Chita ...