Decreto Draghi: con il Green Pass ok alle visite ai parenti in ospedale (Di sabato 24 luglio 2021) Con il Green Pass sarà possibile accedere alle sale d'attesa del pronto soccorso e dei reparti ospedalieri per visitare i familiari ricoverati. È quanto emerge dall'articolo 4, lettera B, dell'ultimo ... Leggi su foggiatoday (Di sabato 24 luglio 2021) Con ilsarà possibile accederesale d'attesa del pronto soccorso e dei reparti ospedalieri per visitare i familiari ricoverati. È quanto emerge dall'articolo 4, lettera B, dell'ultimo ...

Advertising

Corriere : Meloni: «Da Draghi inquietanti parole di terrore, cittadini costretti subdolamente al vaccino» - fattoquotidiano : Decreto Sostegni bis, Mattarella firma ma scrive a Casellati, Fico e Draghi: “Rispettare la Costituzione. Valuterò… - Corriere : Draghi: «Appello a non fare il vaccino è appello a morire». La Lega «sorpresa» dal premier - LFacciato : RT @tempoweb: Il Green Pass non piace agli italiani: proteste in piazza a Roma e Milano #greenpass #governo #iltempoquotidiano https://t.c… - GPlini : RT @ElioLannutti: Sostegni bis, Mattarella firma ma scrive a Casellati, Fico e Draghi: “Troppe norme estranee al decreto. In caso di anomal… -