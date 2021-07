Cannizzaro "reggio in declino grazie ad un'Amministrazione fallimentare' (Di sabato 24 luglio 2021) Al contrario, leggo dalle statistiche di Confesercenti che il fatturato è in netto calo per tutti. Sinceramente, ritengo siano stati una "promessa" fatta in campagna elettorale che il Sindaco ha ... Leggi su calabriareportage (Di sabato 24 luglio 2021) Al contrario, leggo dalle statistiche di Confesercenti che il fatturato è in netto calo per tutti. Sinceramente, ritengo siano stati una "promessa" fatta in campagna elettorale che il Sindaco ha ...

