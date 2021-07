Batterie Day 1 | ottima partenza del nuoto azzurro a #Tokyo2020

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 24 luglio 2021) Al Tokyo Aquatic Centre, nella mattinata italiana hanno avuto inizio le primedelle gare didi. Probabilmente uno degli sport più attesi dal grande pubblico, principalmente per il gran numero di atleti italiani schierati. In vasca per questa prima giornata ledi: 400 stile libero maschili (in gara Gabriele Detti e Marco De Tullio) 100 rana maschili (in gara Nicolò Martinenghi e Federico Poggio) 400 misti femminili (Ilaria Cusinato e Sara Franceschi) 400 misti maschili (Pier Andrea Matteazzi e Alberto Razzetti) 100 farfalla femminili (Ilaria Bianchi ed Elena Di Liddo) Cosa si vede ...