Weekend a Sorrento | perché tornarci fa bene all’anima

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 23 luglio 2021) La forza primitiva e la bellezza unite insieme. Sorrento ha un che di struggente, fuori dagli stereotipi. Sorrento con la scogliera di tufo alta sul mare, i lidi sulle piattaforme sospese sull’acqua, le sua marine, quelle dei film di Sofia Loren, Sorrento della piazza, dell’aria normale ma dagli hotel da vip, dell’eleganza in ogni gesto, delle barche che vanno a Capri per cena, dei fiori che inondano le strade, della tradizione e modernità, del cibo ai massimi livelli, perché basta già il fatto che venga da qui. Sorrento che inizia con il sole la mattina a colazione sulla terrazza del bar, con il maître dalla gentilezza squisita, quella che non la si può imparare, perché con quell’accoglienza nell’anima devi esserci nato. IN HOTEL L’Hotel Mediterraneo ha riaperto quest’anno con 5 stelle (una in più), aggiungendo la spa e ingrandendo alcune camere per realizzare 4 junior suite con vista sul mare e camere per famiglia. Un hotel di 61 camere in tutto, un elegante palazzo bianco con i colori del mare, una piscina con ristorante davanti all’acqua, una discesa a mare spettacolare con una zona del beach club esclusiva per i clienti dell’hotel, il ristorante Vesuvio Roof di cucina mediterranea e campana dello chef Giuseppe Saccone, e il Vista Sky Bar, il cui nome non poteva essere migliore, per guardare mare e cielo.