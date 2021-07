Venezia non perderà lo status di patrimonio dell’umanità dell’Unesco (Di venerdì 23 luglio 2021) (foto: Pixabay)Venezia è riuscita a non perdere lo status di patrimonio artistico dell’umanità. Dopo l’adozione del piano di allontanamento delle grandi navi da crociera dalla laguna, il Comitato del patrimonio mondiale dell’Unesco ha deciso di non inserire Venezia nella lista dei siti in pericolo, dove finiscono i siti in minacciati da conflitti, dai processi di industrializzazione, dalla scarsa manutenzione o da norme insufficienti a tutelare il patrimonio culturale. Salva dalla blacklist anche la grande barriera corallina dell’Australia, mentre il porto ... Leggi su wired (Di venerdì 23 luglio 2021) (foto: Pixabay)è riuscita a non perdere lodiartistico. Dopo l’adozione del piano di allontanamento delle grandi navi da crociera dalla laguna, il Comitato delmondialeha deciso di non inserirenella lista dei siti in pericolo, dove finiscono i siti in minacciati da conflitti, dai processi di industrializzazione, dalla scarsa manutenzione o da norme insufficienti a tutelare ilculturale. Salva dalla blacklist anche la grande barriera corallina dell’Australia, mentre il porto ...

