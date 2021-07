Vaccini, sì alla somministrazione di Moderna dai 12 anni in su: l’Ema ha dato il via libera (Di venerdì 23 luglio 2021) Anche il vaccino Moderna ha ricevuto il via libera dell’Ema, l’Agenzia europea del farmaco, all’utilizzo per la fascia d’età tra i 12 e i 17 anni. Dunque, con Pfizer, già autorizzato da qualche tempo, salgano a due i Vaccini considerati validi per gli adolescenti. È probabile a questo punto che l’autorizzazione dell’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, arrivi a stretto giro. Per gli adolescenti due dosi a 4 settimane, come per gli adulti l’Ema ha confermato per gli adolescenti le stesse modalità di somministrazione previste per gli adulti: due iniezioni nel braccio a ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 luglio 2021) Anche il vaccinoha ricevuto il viadel, l’Agenzia europea del farmaco, all’utilizzo per la fascia d’età tra i 12 e i 17. Dunque, con Pfizer, già autorizzato da qualche tempo, salgano a due iconsiderati validi per gli adolescenti. È probabile a questo punto che l’autorizzazione dell’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, arrivi a stretto giro. Per gli adolescenti due dosi a 4 settimane, come per gli adultiha confermato per gli adolescenti le stesse modalità dipreviste per gli adulti: due iniezioni nel braccio a ...

