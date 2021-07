Tale e quale show: ecco chi sono i protagonisti della stagione 2021 (Di venerdì 23 luglio 2021) Svelati i concorrenti di questa nuova edizione di Tale e quale, lo show di Raiuno condotto da Carlo Conti che andrà in onda dal 17 settembre Dal suo profilo Instagram, Carlo Conti ha svelato i nomi dei concorrenti che si esibiranno sul palco di Tale e quale show a partire dal 17 settembre su Raiuno. Il cast è quasi completo, perché nella lista dei nomi svelati, manca l’undicesimo concorrente. Chi sarà? Lo scopriremo presto, intanto c’è anche qualche cambiamento in giuria. Il cast di Tale e quale show 2021 Ma torniamo al ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 23 luglio 2021) Svelati i concorrenti di questa nuova edizione di, lodi Raiuno condotto da Carlo Conti che andrà in onda dal 17 settembre Dal suo profilo Instagram, Carlo Conti ha svelato i nomi dei concorrenti che si esibiranno sul palco dia partire dal 17 settembre su Raiuno. Il cast è quasi completo, perché nella lista dei nomi svelati, manca l’undicesimo concorrente. Chi sarà? Lo scopriremo presto, intanto c’è anche qualche cambiamento in giuria. Il cast diMa torniamo al ...

