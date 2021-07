TALE E QUALE SHOW: CARLO CONTI PRESENTA IL CAST DELLA NUOVA EDIZIONE (Di venerdì 23 luglio 2021) Torna un appuntamento che ormai è diventato un vero e proprio cult: parliamo di TALE e QUALE SHOW, condotto da CARLO CONTI in prima serata sull’ammiraglia Rai. Anche quest’anno i vip dovranno impegnarsi a imitare il più fedelmente possibile, i vari artisti e le varie canzoni che gli verranno assegnate.Il CAST ha preso forma ed è stato svelato da CARLO CONTI su Instagram. Ecco i vip in gara: Ciro PrielloPierpaolo PretelliDennis FantinaBiagio IzzoGemelli GuidoniaAlba PariettiFederica NargiDeborah JohnsonStefania OrlandoFrancesca Alotta Ci sarà inoltre anche ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 23 luglio 2021) Torna un appuntamento che ormai è diventato un vero e proprio cult: parliamo di, condotto dain prima serata sull’ammiraglia Rai. Anche quest’anno i vip dovranno impegnarsi a imitare il più fedelmente possibile, i vari artisti e le varie canzoni che gli verranno assegnate.Ilha preso forma ed è stato svelato dasu Instagram. Ecco i vip in gara: Ciro PrielloPierpaolo PretelliDennis FantinaBiagio IzzoGemelli GuidoniaAlba PariettiFederica NargiDeborah JohnsonStefania OrlandoFrancesca Alotta Ci sarà inoltre anche ...

