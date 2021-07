Scivola sulla neve e sbatte la gamba contro un sasso: escursionista elitrasportato in ospedale (Di venerdì 23 luglio 2021) Si trovava a una quota di oltre 3000 metri, insieme ad altre persone, l'uomo per il quale è stato richiesto l'intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino e dell'elicottero delle emergenze ... Leggi su trentotoday (Di venerdì 23 luglio 2021) Si trovava a una quota di oltre 3000 metri, insieme ad altre persone, l'uomo per il quale è stato richiesto l'intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino e dell'elicottero delle emergenze ...

