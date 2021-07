Reddito e occupazione: i successi che occorrono per avere successo (Di venerdì 23 luglio 2021) Una plastica dimostrazione di come sono rapidamente cambiati i tempi della comunicazione è data dall’andamento delle conferenze stampa del premier Mario Draghi distanti anni luce da quelle del suo predecessore Giuseppe Conte. Non è solo per la qualità delle risposte quanto soprattutto per la loro concisione. Qualità che deve aver contaminato i membri del governo che si stanno adeguando al nuovo corso. Domande brevi, repliche essenziali. Senza fronzoli e svolazzi primi responsabili di equivoci e incomprensioni. Uno stile nuovo (o ritrovato) che sembra piacere ai cittadini disposti a tributare all’ex presidente della Banca centrale europea un consenso partito alto e in continua ascesa. In ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 luglio 2021) Una plastica dimostrazione di come sono rapidamente cambiati i tempi della comunicazione è data dall’andamento delle conferenze stampa del premier Mario Draghi distanti anni luce da quelle del suo predecessore Giuseppe Conte. Non è solo per la qualità delle risposte quanto soprattutto per la loro concisione. Qualità che deve aver contaminato i membri del governo che si stanno adeguando al nuovo corso. Domande brevi, repliche essenziali. Senza fronzoli e svolazzi primi responsabili di equivoci e incomprensioni. Uno stile nuovo (o ritrovato) che sembra piacere ai cittadini disposti a tributare all’ex presidente della Banca centrale europea un consenso partito alto e in continua ascesa. In ...

