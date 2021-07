Reddito di cittadinanza, Carabinieri denunciano 108 ‘furbetti’ (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma – Pioggia di denunce dei Carabinieri su un esercito composto da 108 persone, presunti furbetti del ‘Reddito di cittadinanza’. Tutto sarebbe nato nel corso di un’attività di verifica sui requisiti di quanti percepivano il Reddito di cittadinanza, come il possesso dei periodi minimi di residenza in Italia, oppure la presenza di eventuali misure interdittive derivanti da condanne o il possesso di veicoli con immatricolazioni recenti. Al termine delle ricerche, le Stazioni della Compagnia Carabinieri di Roma Parioli hanno denunciato in stato di libertà 108 persone. A quanto trapela si ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma – Pioggia di denunce deisu un esercito composto da 108 persone, presunti furbetti del ‘di’. Tutto sarebbe nato nel corso di un’attività di verifica sui requisiti di quanti percepivano ildi, come il possesso dei periodi minimi di residenza in Italia, oppure la presenza di eventuali misure interdittive derivanti da condanne o il possesso di veicoli con immatricolazioni recenti. Al termine delle ricerche, le Stazioni della Compagniadi Roma Parioli hanno denunciato in stato di libertà 108 persone. A quanto trapela si ...

