Monitoraggio Iss | «La variante Delta è ormai prevalente» Quasi tutte le Regioni a rischio moderato | «Il quadro torna a peggiorare»

(Di venerdì 23 luglio 2021) È un balzo importante quello registrato sull’indice Rt nazionale dai dati contenuti nella bozza delsettimanale dell’Iss con il ministero della Salute. In attesa dei numeri definitivi attesi per il pomeriggio, il report attesta indice di contagiosità nazionale sopra soglia 1, portandolo dallo 0,91 della scorsa settimana a 1,26. In funzione dei cambi di colore delle, il dato comunque preoccupa meno che in passato. In particolare con il nuovo decreto Covid, il peso dell’indicatore dei contagi sarà notevolmente ridotto a favore della saturazione dei posti letto in ospedale occupati da malati di Covid-19. Già comunque secondo le misure in ...