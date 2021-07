Meloni: io mi vaccino e non sono no vax ma se mi dicono di vaccinare mia figlia, neanche in catene… (Di venerdì 23 luglio 2021) “Io sono oggetto di una mistificazione continua tutti i giorni. Io vengo definita razzista, mostro, xenofoba, le cose peggiori del mondo”. Da qui la scelta di fare un libro per raccontare “chi sono” e ”venir giudicata” per le ”cose che faccio”. Così Giorgia Meloni ha presentato il suo libro “Io sono Giorgia” a Marina di Pietrasanta. E ha affrontato anche i temi che sono attualmente al centro del dibattito politico. A cominciare dal green pass. E’ nota la contrarietà a questa misura della leader di FdI che ha voluto sottolineare “il surreale controsenso di un governo che obbliga i suoi cittadini a munirsi ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 luglio 2021) “Iooggetto di una mistificazione continua tutti i giorni. Io vengo definita razzista, mostro, xenofoba, le cose peggiori del mondo”. Da qui la scelta di fare un libro per raccontare “chi” e ”venir giudicata” per le ”cose che faccio”. Così Giorgiaha presentato il suo libro “IoGiorgia” a Marina di Pietrasanta. E ha affrontato anche i temi cheattualmente al centro del dibattito politico. A cominciare dal green pass. E’ nota la contrarietà a questa misura della leader di FdI che ha voluto sottolineare “il surreale controsenso di un governo che obbliga i suoi cittadini a munirsi ...

