LIVE Canottaggio, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: 4 di coppia in finale col 2° tempo, ma spunta la Polonia (Di venerdì 23 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE 05.20 Il nostro LIVE termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima DIRETTA, buona giornata da OA Sport! 05.15 Finisce qui la prima giornata del Canottaggio. Questo il bilancio degli azzurri: finale A per il quattro di coppia senior maschile, semifinale per il doppio senior femminile, quarti di finale per il singolo senior maschile. Va ai ripescaggi per centrare uno degli ultimi due posti in finale A il quattro di ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE BATTERIE 05.20 Il nostrotermina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima, buona giornata da OA Sport! 05.15 Finisce qui la prima giornata del. Questo il bilancio degli azzurri:A per il quattro disenior maschile, semiper il doppio senior femminile, quarti diper il singolo senior maschile. Va ai ripescaggi per centrare uno degli ultimi due posti inA il quattro di ...

