Il green pass diventa obbligatorio…e Burioni sfotte i "sorci" no-vax (Di venerdì 23 luglio 2021) Non ci ha messo molto Roberto Burioni ad apparecchiare il piatto freddo della vendetta contro i no-vax che ancora prima della pandemia di COVID lo tormentano e lo insultano sui social. Ora che è diventato ufficiale che il green pass sarà obbligatorio anche in Italia dal 5 agosto per poter prendere parte a diverse attività il virologo si è lasciato andare ad uno sfogo social. Propongo una colletta per pagare ai novax gli abbonamenti Netflix per quando dal 5 agosto saranno agli arresti domiciliari chiusi in casa come dei sorci. — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) July 22, ...

