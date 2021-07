Guida TV | programmi di stasera | venerdì 23 luglio 2021

Leggi su ascoltitv

(Di venerdì 23 luglio 2021)aitv della prima serata di oggi,23.7., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Top Dieci Show RAI2 Il Circolo degli Anelli Sport RAI3 Una doppia verità Film RETE4 Quarto Grado – Le storie Attualità CANALE5 Masantonio – Sezione scomparsi Serie TV ITALIA1 Chicago PD Serie TV LA7 I Tudors Serie TV REALTIME Primo appuntamento Crociera Docureality CIELO Kreola Film TV8 Italia’s Got Talent – Best of Talent Show NOVE I Migliori Fratelli di Crozza Satira first appeared on Ascolti Tv Blog.