Fico avvia istruttoria su Green pass per deputati (Di venerdì 23 luglio 2021) Il presidente della Camera Roberto Fico ha chiesto al Collegio dei Questori un’istruttoria rispetto all’utilizzo del Green pass all’interno della Camera dei deputati, anche alla luce delle misure adottate ieri dal governo. Lo rendono noto fonti della presidenza di Montecitorio. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 23 luglio 2021) Il presidente della Camera Robertoha chiesto al Collegio dei Questori un’rispetto all’utilizzo delall’interno della Camera dei, anche alla luce delle misure adottate ieri dal governo. Lo rendono noto fonti della presidenza di Montecitorio. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Yogaolic : RT @repubblica: Green pass, ora potrebbe essere necessario anche per i deputat: Fico avvia istruttoria per l'utilizzo alla Camera https://t… - SkorpioITA : RT @dottorbarbieri: +++ #Fico avvia istruttoria per eventuale introduzione dell'obbligo del #greenPass per deputati accedere alla #opencame… - garat_o_meter : RT @dottorbarbieri: +++ #Fico avvia istruttoria per eventuale introduzione dell'obbligo del #greenPass per deputati accedere alla #opencame… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Green pass, ora potrebbe essere necessario anche per i deputat: Fico avvia istruttoria per l'utilizzo alla Camera https://t… - LupoNolberto : RT @repubblica: Green pass, ora potrebbe essere necessario anche per i deputat: Fico avvia istruttoria per l'utilizzo alla Camera https://t… -