Dodici chili di coca in auto e altrettanti di hashish a casa: coppia arrestata (Di venerdì 23 luglio 2021) I militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Bergamo, giovedì hanno arrestato in flagranza di reato una coppia di 26 e 25 anni per detenzione ai fini di spaccio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti: cocaina e hashish. Questa operazione è scaturita da una precedente condotta sempre dai carabinieri di Bergamo agli inizi del mese di luglio che si era conclusa con l’arresto di tre persone di origine nordafricana dedite al traffico di droga nella provincia bergamasca. Proprio sviluppando una serie di eventi legati a quetsi arresti ha consentito al Nucleo investigativo di Bergamo di ricostruire la rete di fornitura ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 23 luglio 2021) I militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Bergamo, giovedì hanno arrestato in flagranza di reato unadi 26 e 25 anni per detenzione ai fini di spaccio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti:ina e. Questa operazione è scaturita da una precedente condotta sempre dai carabinieri di Bergamo agli inizi del mese di luglio che si era conclusa con l’arresto di tre persone di origine nordafricana dedite al traffico di droga nella provincia bergamasca. Proprio sviluppando una serie di eventi legati a quetsi arresti ha consentito al Nucleo investigativo di Bergamo di ricostruire la rete di fornitura ...

Advertising

calcioepepe : @GianniBiNa Se ponno prenne anche dodici chili appena a guardà - idiosincratica_ : RT @terzocassetto: quella che si era fidata di una persona disonesta. Dodici chili in meno, quattro chili in più, hai voglia a cambiare ogn… - la_scorbutica : RT @terzocassetto: quella che si era fidata di una persona disonesta. Dodici chili in meno, quattro chili in più, hai voglia a cambiare ogn… - RetuittoS : RT @terzocassetto: quella che si era fidata di una persona disonesta. Dodici chili in meno, quattro chili in più, hai voglia a cambiare ogn… - terzocassetto : quella che si era fidata di una persona disonesta. Dodici chili in meno, quattro chili in più, hai voglia a cambiar… -

Ultime Notizie dalla rete : Dodici chili Kirk Hammett e Robert Trujillo (Metallica) video 'My friend of misery'/ Live inedito ... interpretata da Elton John , Miley Cyrus, Yo - Yo Ma e Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers. ... un'amica, mi manca" Infatti, è stata degli artisti ospiti la scelta del brano da rivisitare tra i dodici ...

Furti di superalcolici nei supermercati, a processo 'la banda dello champagne' Sempre a Soceanu è attribuito anche il furto di dodici chili di parmigiano reggiano dal valore di 150 euro prelevato due giorni prima dagli scaffali dell'Eurospin, in via Alimini, a Otranto, in ...

Dodici chili di coca in auto e altrettanti di hashish a casa: coppia arrestata BergamoNews.it Nascondevano 12 chili di cocaina nel doppiofondo dell’auto: due arrestati Sotto i sedili anteriori dell’auto avevano ricavato dei vani in cui nascondere la droga: i carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Bergamo hanno trovato 12 chili di cocaina, di ...

GREEN PASS: STOP RISTORANTE AL CHIUSO PER 14 MLN ITALIANI Sono circa 14 milioni gli italiani sopra i dodici anni che saranno costretti a rinunciare a sedersi al tavolo in bar e ristoranti al chiuso dove possono trovare posto solo le persone che hanno avuto a ...

... interpretata da Elton John , Miley Cyrus, Yo - Yo Ma e Chad Smith dei Red HotPeppers. ... un'amica, mi manca" Infatti, è stata degli artisti ospiti la scelta del brano da rivisitare tra i...Sempre a Soceanu è attribuito anche il furto didi parmigiano reggiano dal valore di 150 euro prelevato due giorni prima dagli scaffali dell'Eurospin, in via Alimini, a Otranto, in ...Sotto i sedili anteriori dell’auto avevano ricavato dei vani in cui nascondere la droga: i carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Bergamo hanno trovato 12 chili di cocaina, di ...Sono circa 14 milioni gli italiani sopra i dodici anni che saranno costretti a rinunciare a sedersi al tavolo in bar e ristoranti al chiuso dove possono trovare posto solo le persone che hanno avuto a ...