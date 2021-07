Dead Space | un video mette a confronto l' originale con il trailer del remake e mostra i netti miglioramenti

(Di venerdì 23 luglio 2021) Nella serata di ieri è stato annunciatoe per l'occasione EA hato un primissimo. Sappiamo che questoporterà ad una serie divisivi e atmosferici rispetto all'. Tuttavia, grazie ad unpubblicato su YouTube possiamo toccare con mano questindo i due titoli a. Sebbene diabbiamo solamente un, lo YouTuber ElAnalistaDeBits ha ...

Nella serata di ieri EA ha tenuto il suo evento EA Play Live in cui ha presentato in anteprima mondiale il remake di. Il suo annuncio non è passato inosservato né a Xbox e Cory Barlog e nemmeno al creatore originale del gioco, Glen Schofield , il quale su Twitter si è detto entusiasta di questo progetto. ...L'annuncio principe di EA Play Live è stato, revival del franchise horror di Electronic Arts , che si è esibito in un breve video da "one more thing" alla fine dell'evento. Chiaramente avremmo preferito un approfondimento maggiore ...American McGee si dice pronto a collaborare con EA nel creare un nuovo gioco di Alice dopo il remake di Dead Space.In attesa di scoprire ulteriori dettagli sull'attesissimo remake, riscopriamo le origini e gli elementi distintivi di un horror di culto.