De Zerbi | “La prossima sarà una Serie A bella e difficile Inter e Juve sono davanti a tutti”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Zerbi prossima

Depoi non si nasconde e sigli obiettivi per lastagione risponde: ' Vincere il campionato . Poi dobbiamo comportarci bene nelle competizioni europee. Ad agosto dovremo affrontare il ......Prosegue il lavoro di preparazione delle squadre di Serie A in vista dellastagione. Il Sassuolo, che sarà gestito dal nuovo tecnico Dionisi, arrivato in sostituzione di Roberto De, ...Roberto De Zerbi ha parlato in un’intervista a Gazzetta dei tre nazionali neroverdi: Berardi, Locatelli e Raspadori. L’ex tecnico del Sassuolo ha detto la sua anche sul futuro di Mimmo e Manuel. Veder ...Roberto De Zerbi: "Con lo Shakhtar Donetsk voglio vincere il campionato. Euro 2020? Mi sono emozionato per Locatelli, Berardi e Raspadori".