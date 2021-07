Dal 6 agosto serve il Green Pass. Ecco tutti i modi per ottenerlo online (e offline) (Di venerdì 23 luglio 2021) C’è ressa per ottenere il Green Pass, dato che dal 6 agosto sarà necessario per svolgere alcune attività. Vi spieghiamo come fare per ottenerlo online via portale, app Immuni e app IO, e anche se non potete accedere a internet.... Leggi su dday (Di venerdì 23 luglio 2021) C’è ressa per ottenere il, dato che dal 6sarà necessario per svolgere alcune attività. Vi spieghiamo come fare pervia portale, app Immuni e app IO, e anche se non potete accedere a internet....

Advertising

RobertoBurioni : Propongo una colletta per pagare ai novax gli abbonamenti Netflix per quando dal 5 agosto saranno agli arresti domi… - Agenzia_Ansa : FLASH | Si va verso la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre: è quanto emerge dalla riunione della C… - Agenzia_Ansa : Dal 6 agosto per consumare in bar e ristoranti al chiuso bisognerà avere il Green Pass. Le discoteche rimarranno ch… - borsainside : #GreenpassObbligatorio dal 6 agosto: una scelta che già fa discutere - razorblack66 : RT @GiuseppePalma78: Dal 5 agosto per prendere un caffè al bar, se al bancone niente green pass, se seduti a tavolino (all'interno) è suffi… -