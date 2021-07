Covid, effetto Draghi sulle vaccinazioni: raddoppiate le prenotazioni in Piemonte e Lazio (Di venerdì 23 luglio 2021) In Piemonte è già visibile un "effetto Draghi" legato al Green Pass. A poche ore dalle decisioni del Governo in materia, "le prenotazioni per le vaccinazioni contro il Covid-19 sono raddoppiate". Lo ha detto il governatore Alberto Cirio, a margine di un appuntamento in Regione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 23 luglio 2021) Inè già visibile un "" legato al Green Pass. A poche ore dalle decisioni del Governo in materia, "leper lecontro il-19 sono". Lo ha detto il governatore Alberto Cirio, a margine di un appuntamento in Regione. L'articolo .

Advertising

Corriere : Effetto Green pass: prenotazioni raddoppiate nell’ultima settimana. Quando c’è posto in Lombardia? - fattoquotidiano : Covid, boom di casi a Roma: in città 557 nuovi positivi in 24 ore. D’Amato: “Paghiamo ‘effetto Gravina’, colpa dell… - repubblica : Covid, a Roma contagi quintuplicati: è il dato più alto d'Italia. D'Amato: 'Effetto 'Gravina'. Paghiamo per i feste… - orizzontescuola : Covid, effetto Draghi sulle vaccinazioni: raddoppiate le prenotazioni in Piemonte e Lazio - Spazzol : RT @Corriere: Effetto Green pass: prenotazioni raddoppiate nell’ultima settimana. Quando c’è posto in Lombardia? -