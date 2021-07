“Che Guevara” è il nuovo singolo di Mesa e Esposito!

Advertising

musicis4ever_ : RT @Daymons94519400: '..Cuba,signori delegati,libera e sovrana,senza catene che la leghino a nessuno,senza investimenti stranieri nel suo t… - Giu_Fabiana : RT @Daymons94519400: '..Cuba,signori delegati,libera e sovrana,senza catene che la leghino a nessuno,senza investimenti stranieri nel suo t… - Lory0074 : RT @Daymons94519400: '..Cuba,signori delegati,libera e sovrana,senza catene che la leghino a nessuno,senza investimenti stranieri nel suo t… - BlackstarCorne1 : RT @Daymons94519400: '..Cuba,signori delegati,libera e sovrana,senza catene che la leghino a nessuno,senza investimenti stranieri nel suo t… - SonsOfSardinia : RT @moro_thomas: 'Comunque sia, gli Stati Uniti restano il nostro nemico principale. Nostro e di tutto il genere umano' Ernesto “Che” Guev… -

Ultime Notizie dalla rete : Che Guevara

La7

Basta con l'imperialismo francese. Evviva Thomas Sankara, il "d'Africa", e pure i rivoluzionarihanno costretto alla fuga l'ex presidente e golpista Blaise Compaoré (sostenuto da Parigi)...Unain gonnella, come ama definirsi lei stessa, "una per cui la guerra non è mai finita". Reduce dal successo di Libertè , l'ultimo album certificato disco d'oro dalla Fimi, canta le hit ...Basta con l'imperialismo francese. Evviva Thomas Sankara, il "Che Guevara d'Africa", e pure i rivoluzionari che hanno costretto alla fuga l'ex presidente e golpista Blaise Compaoré (sostenuto da Parig ...MILANO - Da venerdì 23 luglio sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “CHE GUEVARA”, il nuovo singolo di MESA ed ESPOSITO. “Che Guevara” è un chiaro riferimento ai ...