Caso Tobini | mamma del parà ucciso ‘giustizia o restituirò la medaglia d’argento’ Adnkronos** 4

(Di venerdì 23 luglio 2021) (Adnkronos) – Cosa si aspetta Annarita Lo Mastro dal gip? “Ad oggi sono preoccupata. Sarebbe importante fare altri accertamenti, Minervini li ha fatti. Perché, ad esempio, non consentono di fare una lastra a quell’elmetto?”. Altra cosa importante: “Mio figlio era mancino, e durante le prove, le perizie gli studi si è tenuto conto di questo fatto ma molte cose non tornano”. Poi, abbassa gli occhi, li rialza e con voce ferma dice: “Io non mi fermerò neppure se il gip dovesse archiviare l’inchiesta”. “Qualcosa mi inventerò”. (di Elvira Terranova) L'articolo proviene da Ildenaro.it.

