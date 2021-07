Calciomercato Juventus, colpo dal Milan: arriva a parametro zero! (Di venerdì 23 luglio 2021) I bianconeri hanno chiuso l’affare in queste ore Per la ‘Vecchia Signora‘ è arrivato il momento di guardare al futuro. Non solo colpi per l’immediato ma uno sguardo anche alla prospettiva, per costruire una rosa che possa primeggiare nei prossimi campionati. I nomi caldi sono sempre L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 23 luglio 2021) I bianconeri hanno chiuso l’affare in queste ore Per la ‘Vecchia Signora‘ èto il momento di guardare al futuro. Non solo colpi per l’immediato ma uno sguardo anche alla prospettiva, per costruire una rosa che possa primeggiare nei prossimi campionati. I nomi caldi sono sempre L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Gazzetta_it : Demiral vuole partire. E la Juve non vuole un altro caso Benatia... #calciomercato - DiMarzio : #Juventus, domani nuovo incontro con il #Sassuolo per #Locatelli - DiMarzio : #Atalanta, procede spedita la trattativa con la #Juventus per #Frabotta - ArmandaGelsomin : RT @Gazzetta_it: Demiral vuole partire. E la Juve non vuole un altro caso Benatia... #calciomercato - gilnar76 : Sconcerti consiglia il calciomercato Juve: «Ecco cosa serve ora ad Allegri» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… -