“Aveva appena saputo di diventare papà”. La triste storia di Emanuele (Di venerdì 23 luglio 2021) L'autista morto nell'incidente del bus di Capri è Emanuele Melillo, giovane 33enne di Napoli che ogni giorno prendeva il traghetto per arrivare sull'isola ed espletare il suo turno a bordo dei mezzi Atc. Aveva un contratto stagionale a tempo determinato "ma essendoci una carenza di organico riusciva a lavorare quasi tutto l'anno anche perché in inverno quando la funicolare è chiusa per manutenzione noi con i bus forniamo il servizio sostitutivo". Queste le parole di Franco Chierchia, delegato Usb in Atc, all'Ansa. Quindi Melillo, nonostante la giovane età e a dispetto di quanto dicesse il suo contratto, era un autista esperto e con una conoscenza ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 23 luglio 2021) L'autista morto nell'incidente del bus di Capri èMelillo, giovane 33enne di Napoli che ogni giorno prendeva il traghetto per arrivare sull'isola ed espletare il suo turno a bordo dei mezzi Atc.un contratto stagionale a tempo determinato "ma essendoci una carenza di organico riusciva a lavorare quasi tutto l'anno anche perché in inverno quando la funicolare è chiusa per manutenzione noi con i bus forniamo il servizio sostitutivo". Queste le parole di Franco Chierchia, delegato Usb in Atc, all'Ansa. Quindi Melillo, nonostante la giovane età e a dispetto di quanto dicesse il suo contratto, era un autista esperto e con una conoscenza ...

Advertising

willy_signori : @arcoll86 Poi magari Vecino a Mandzukic l’aveva appena sfiorato. Non proprio degli studiosi di cinematica. - unozerozer0 : Se qualcuno è in spiaggia e aveva ordinato un coglione è appena arrivato...l'imballo non è perfetto ma il contenuto… - SailorLoki : qui per dire che mentre facevo la quest per far smettere di piovere su quell'isola del culo mi sono teleportata all… - Iwtlover91 : sono sbiancata appena ho visto che mia zia mi aveva lasciata da sola - MrLin27 : RT @elevisconti: Il PD aveva concordato con #Draghi la #riformagiustizia. Poi, appena ha parlato #Conte, Letta ha subito paventato possibil… -

Ultime Notizie dalla rete : Aveva appena Roma, Spinazzola: "A novembre torno in campo. Mourinho ha conquistato tutti" Negli spogliatoi, appena è partito lo spumante mi sono seduto da una parte: cantavo ma seduto', ha ... a cui lega una parte dei possibili futuri successi giallorossi: 'Mi sono sentito con lui, mi aveva ...

Roma, Spinazzola: 'Torno a novembre. Mourinho ha già conquistato tutti. Inter? Mi ha ferito sentirmi dare dello zoppo' ... aveva paura che scivolassi dentro gli spogliatoi: 'occhio che sarà tutto bagnato'. Si è raccomandata tanto, e io sono stato attento. Negli spogliatoi, appena è partito lo spumante mi sono seduto da ...

Aveva appena 25 anni Samanta Pascuzzi, la giovane rimasta vittima di un incidente a Bagnolo La Stampa valentina de icco Lutto per Alessandra Mastronardi : sua cugina Valentina De Icco è morta per sclerotermia . Aveva solo 32 anni. L'attrice ha voluto ricordarla con un lungo messaggio su Instagram . Lutto per Alessandra ...

Negli spogliatoi,è partito lo spumante mi sono seduto da una parte: cantavo ma seduto', ha ... a cui lega una parte dei possibili futuri successi giallorossi: 'Mi sono sentito con lui, mi......paura che scivolassi dentro gli spogliatoi: 'occhio che sarà tutto bagnato'. Si è raccomandata tanto, e io sono stato attento. Negli spogliatoi,è partito lo spumante mi sono seduto da ...Lutto per Alessandra Mastronardi : sua cugina Valentina De Icco è morta per sclerotermia . Aveva solo 32 anni. L'attrice ha voluto ricordarla con un lungo messaggio su Instagram . Lutto per Alessandra ...