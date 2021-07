Ascolti tv analisi 22 luglio: Draghi leader con il green pass. Repliche in prime time: Doc batte Tirabassi, Raffa e Maria (Di venerdì 23 luglio 2021) Ascolti Tv, talk in access: De Gregorio batte Moreno e Gentili nel dopo Draghi E’ parso si tornasse ai periodi più tesi della pandemia. Ieri, giovedì 22 luglio, l’appuntamento più tosto e interessante, per gli italiani davanti alla tv, è stata la conferenza stampa del premier Mario Draghi, con la ministra della giustizia Marta Cartabia e quello della salute, Roberto Speranza al suo fianco. In realtà la logica del provvedimento, che dal sei di agosto impone un uso più funzionale e massiccio del green pass agli italiani, è volto ad evitare proprio una involuzione regressiva ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 23 luglio 2021)Tv, talk in access: De GregorioMoreno e Gentili nel dopoE’ parso si tornasse ai periodi più tesi della pandemia. Ieri, giovedì 22, l’appuntamento più tosto e interessante, per gli italiani davanti alla tv, è stata la conferenza stampa del premier Mario, con la ministra della giustizia Marta Cartabia e quello della salute, Roberto Speranza al suo fianco. In realtà la logica del provvedimento, che dal sei di agosto impone un uso più funzionale e massiccio delagli italiani, è volto ad evitare proprio una involuzione regressiva ...

