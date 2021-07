Arpac | vietata temporaneamente la balneazione sul litorale di Napoli

ComuneNapoli : Ordinanza sindacale 435 del 23/07/2021: a seguito degli ultimi prelievi dell’ARPAC è disposto il divieto temporaneo… - crispadafora : RT @ComuneNapoli: Ordinanza sindacale 435 del 23/07/2021: a seguito degli ultimi prelievi dell’ARPAC è disposto il divieto temporaneo di ba… - andrea_falivene : RT @ComuneNapoli: Ordinanza sindacale 435 del 23/07/2021: a seguito degli ultimi prelievi dell’ARPAC è disposto il divieto temporaneo di ba… - Yogaolic : RT @ComuneNapoli: Ordinanza sindacale 435 del 23/07/2021: a seguito degli ultimi prelievi dell’ARPAC è disposto il divieto temporaneo di ba… - Erica90835855 : RT @ComuneNapoli: Ordinanza sindacale 435 del 23/07/2021: a seguito degli ultimi prelievi dell’ARPAC è disposto il divieto temporaneo di ba… -

Ultime Notizie dalla rete : Arpac vietata

Agenzia ANSA

In esito agli ultimi prelievi dell', fino a nuova comunicazione èla balneazione su tutta la costa cittadina escluso Baia di Trentaremi e Nisida. Ordinanza sindacale n. 435 del 23/07/21 (290.14 KB) .Saràtemporaneamente la balneazione sul litorale di Napoli tra Largo Nazario Sauro e Marechiaro. ...in corso di pubblicazione - ha annunciato l' assessore alla Salute Francesca Menna - l', ...NAPOLI – Sarà vietata temporaneamente la balneazione sul litorale di Napoli tra Largo Nazario Sauro e Marechiaro. L’ordinanza del sindaco è in corso di pubblicazione – ha annunciato l’ assessore alla ...Il Comune di Napoli annuncia un’ordinanza per vietare la balneazione sul lungomare cittadino nel tratto da Largo Nazario Sauro fino a Marechiaro. Un provvedimento temporaneo che dovrebbe scattare nell ...