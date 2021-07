Anzio | drogato | senza patente | ruba un’auto e provoca un grave incidente sulla Via Ardeatina

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 23 luglio 2021) Hatoe dopo aver eseguito una serie di manovre azzardate si è schiantato contro un altro veicolo. E’ successo ieri pomeriggio intorno alle ore 14.30Via, all’altezza di Tor Caldara. L’uomo, che procedeva verosimilmente a velocità sostenuta, ha dapprima tamponato violentemente una Fiat Panda per poi finire la sua corsa nella cunetta laterale. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale die una pattuglia della Polizia di Stato che si trovava in transito in quel momento.Via: ...