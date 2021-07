Alex Zanardi | gip archivia inchiesta | camionista senza colpa

(Di venerdì 23 luglio 2021) Sull’incidente di, nessuna responsabilità colposa può essere attribuita all’autista che il 19 giugno 2020 era alla guida del camion con cui si scontrò l’ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico mentre con la sua handbike percorreva la strada provinciale 146 tra San Quirico d’Orcia e Pienza, in provincia di Siena, in occasione della staffetta di solidarietà ‘Obiettivo Tricolore’ promossa da atleti disabili Il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Siena, Ilaria Cornetti, ha accolto la richiesta dizione con cui il 26 aprile scorso il procuratore capo di Siena, Salvatore Vitello, e il sostituto ...

Il gip di Siena ha disposto l'archiviazione delle indagini per l'incidente nel quale, il 19 giugno 2020, è rimasto gravemente feritonel Senese. Unico indagato nell'inchiesta era il conducente del camion contro cui andò a urtare l'ex campione di F1. Per archiviare l'accusa di lesioni colpose nei confronti del camioni ...Nessuna responsabilità colposa può essere attribuita del camionista alla guida del tir con cui si scontrò, il 19 giugno 2020,sulla strada statale 146 tra Pienza e San Quirico d'Orcia, in occasione della staffetta di solidarietà ' Obiettivo Tricolore ' promossa da atleti disabili. Dopo l'incidentefu ...Firenze – Archiviazione delle indagini sull’incidente occorso ad Alex Zanardi il 19 giugno scorso disposto dal gip di Siena. Unico indagato nell’inchiesta era il conducente del camion contro cui andò ...Incidente Zanardi: non è stato evidentemente ritenuto che vi siano profili di responsabilità o di colpa da parte della condotta del conducente del mezzo ...