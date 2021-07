“Adoro”. Pierpaolo Pretelli al settimo cielo: la notizia è appena arrivata e lui è pazzo di gioia (Di venerdì 23 luglio 2021) Sono ufficiali i nomi dei prossimi concorrenti della nuova edizione di “Tale e Quale Show”. Il programma di Carlo Conti che vede affrontarsi numerosi vip nei panni di cantanti famosi ha messo d’accordo tutti, pubblico e critica. E dunque c’è grande attesa di vedere all’opera i nuovi protagonisti di questo simpatico format. A trionfare nelle ultime due edizioni sono stati Antonio Mezzancella e Lidia Schillaci. Chi vincerà nella nuova edizione che avrà inizio il 17 settembre 2021 su Rai1? Beh intanto vi diamo i nomi che lo stesso conduttore ha reso noti con un post: si tratta di Ciro Priello, Dennis Fantina, Biagio Izzo, Gemelli Guidonia, Ala Parietti, Federica Nargi, Deborah Johnson e ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 luglio 2021) Sono ufficiali i nomi dei prossimi concorrenti della nuova edizione di “Tale e Quale Show”. Il programma di Carlo Conti che vede affrontarsi numerosi vip nei panni di cantanti famosi ha messo d’accordo tutti, pubblico e critica. E dunque c’è grande attesa di vedere all’opera i nuovi protagonisti di questo simpatico format. A trionfare nelle ultime due edizioni sono stati Antonio Mezzancella e Lidia Schillaci. Chi vincerà nella nuova edizione che avrà inizio il 17 settembre 2021 su Rai1? Beh intanto vi diamo i nomi che lo stesso conduttore ha reso noti con un post: si tratta di Ciro Priello, Dennis Fantina, Biagio Izzo, Gemelli Guidonia, Ala Parietti, Federica Nargi, Deborah Johnson e ...

