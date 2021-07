Torre Annunziata | bomba nella notte | danneggiati ingresso palazzo e auto in strada

Leggi su teleclubitalia

(Di giovedì 22 luglio 2021) Tornano le bombe nell’area vesuviana. A, i carabinieri sono intervenuti in via Sambuco per l’esplosione di un ordigno.: intervengono i carabinieri A deflagrare, probabilmente, unacarta di fabbricazione artigianale. Lo scoppio dell’ordigno ha danneggiato il cancello didele alcuni veicoli parcheggiati lungo la. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.