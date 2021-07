Pallamano | nazionale norvegese multata per essersi rifiutata di indossare la divisa-bikini

(Di giovedì 22 luglio 2021) Ladisu sabbia è stataperdiilnella finalina contro la Spagna dell’Europeo di Varna, in Bulgaria. Le atlete, infatti, considerano lacome sessista e hanno deciso didegli shorts al posto degli slip. Per questo motivo la Federazione interha deciso di infliggere alla squadra una multa di 1500 euro; inoltre, larischia la squalifica. La Federazione, ...

La multa per 'abbigliamento improprio' Domenica scorsa lanorvegese diha indossato pantaloncini elastici lunghi fino alla coscia durante la partita per la medaglia di bronzo ...La multa arriva perché domenica le atlete, che hanno perso la sfida per la medaglia di bronzo contro la Spagna al campionato europeo diin Bulgaria, hanno indossato i pantaloncini invece ...Due cugine fondane sul tetto d'Europa: un'impresa che non capita tutti i giorni. La favola si è trasformata in una splendida realtà grazie al primo titolo nella storia dell'Italia femminile U19 ...Il regolamento prevede soltanto slip aderenti che non superino una larghezza di 10 centimetri. Il capitano: «Speriamo che ci sia una svolta e che la prossima estate potremo indossare ciò che vogliamo» ...