Ogni età ha i suoi superpoteri (Di giovedì 22 luglio 2021) Molti pensano che l'età tra i venti e i trent'anni sia la migliore della vita prima di affrontare un lento declino. Eppure Ogni fase della vita porta con sé nuovi punti di forza, persino la terza età. Ecco come ricavare il massimo da Ogni periodo. Leggi

Ogni età ha i suoi superpoteri ...modi migliori di nutrire la nostra crescita e abbracciare le possibilità che ci si presentano ad ogni stadio della nostra vita. Quindi, da un punto di vista scientifico, cosa sono le sette età della ...

