Letta & Co. sparano sulle armi (Di giovedì 22 luglio 2021) Il Pd politicizza il caso Voghera: "Stop alle armi". Ma il colpevole non è la pistola in sé, che è solo uno strumento. Spetta alle toghe dire se Adritici si è solo difeso o se ha avuto una reazione eccessiva Leggi su ilgiornale (Di giovedì 22 luglio 2021) Il Pd politicizza il caso Voghera: "Stop alle". Ma il colpevole non è la pistola in sé, che è solo uno strumento. Spetta alle toghe dire se Adritici si è solo difeso o se ha avuto una reazione eccessiva

