Hades è il gioco dell' anno dei Game Developers Choice Awards battendo The Last of Us Parte 2 e grandi AAA

Il dungeon crawler roguelike di Supergiant Games, Hades, ha ottenuto il massimo riconoscimento alla 21esima edizione dei Game Developers Choice Awards, che ha celebrato i titoli più eccezionali e innovativi dell'anno scorso e si è svolta durante un evento completamente digitale. Il premio per il miglior debutto è andato a Kinetic Games per l'horror indie Phasmophobia, mentre il premio per la migliore narrativa è stato assegnato a Naughty Dog per The Last of Us Part II.

