Fresu e Magoni: la versione di Ziggy (Di giovedì 22 luglio 2021) Cavea del Parco della Musica: Paolo Fresu a piedi scalzi, il corpo e la voce di Petra Magoni che “bucano” la scena, i suoni e le melodie extraterrestri di David Bowie che si trasformano senza perdere in fascino e immediatezza, il piacere –esplicito- di tornare a suonare sui palchi, il giusto richiamo alle maestranze dello spettacolo penalizzate dalla pandemia… Frammenti dello spettacolo che il 20 luglio ha portato il progetto Heroes a Roma, con un tour partito da Verona e transitato per … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 22 luglio 2021) Cavea del Parco della Musica: Paoloa piedi scalzi, il corpo e la voce di Petrache “bucano” la scena, i suoni e le melodie extraterrestri di David Bowie che si trasformano senza perdere in fascino e immediatezza, il piacere –esplicito- di tornare a suonare sui palchi, il giusto richiamo alle maestranze dello spettacolo penalizzate dalla pandemia… Frammenti dello spettacolo che il 20 luglio ha portato il progetto Heroes a Roma, con un tour partito da Verona e transitato per … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Fresu Magoni Una rotonda sul jazz L'omaggio a David Bowie di Paolo Fresu e Petra Magoni ha aperto il Taranto Jazz Festival di Mimmo Spina

Concerti a cielo aperto: vacanze in sicurezza e armonia L'11 agosto apre i concerti proprio Paolo Fresu con 'Heroes', il suo tributo a David Bowie. Il 12. protagonista il duo Musica Nuda (la cantante Petra Magoni e il contrabbassista Ferruccio Spinetti). ...

Umbria Jazz 2021, al Santa Giulana arrivano gli Heroes, Paolo Fresu e Petra Magoni "raccontano" Bowie PerugiaToday Musica, al via il Taranto Jazz Festival: prima serata dedicata a David Bowie E’ stata dedicata al Duca Bianco della musica la prima serata del Taranto jazz Festival. Paolo Fresu ha portato in scena “HEROES omaggio a David Bowie”, un tributo alla musica del rivoluzionario artis ...

Concerti a cielo aperto: vacanze in sicurezza e armonia Il jazz quassù si chiama Paolo Fresu e Gaetano Curreri (01.09 Camp Centener), Gianluca ... protagonista il duo Musica Nuda (la cantante Petra Magoni e il contrabbassista Ferruccio Spinetti). Info su ...

