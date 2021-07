Franco: “Patrimoniale? Non è sul tavolo, esistono già forme di tassazione in linea con la media europea” (Di giovedì 22 luglio 2021) In Italia “abbiamo già forme di tassazione Patrimoniale, le imposte sulla proprietà rappresentano il 2,4% del pil che è pari alla media europea. Quindi già di fatto ci sono e non è sul tavolo introdurre forme di tassazione Patrimoniale nuove“. Lo afferma il ministro dell’Economia, Daniele Franco, nel corso dell’audizione sulle tematiche relative alla riforma fiscale che nelle commissioni Finanze di Senato e Camera. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) In Italia “abbiamo giàdi, le imposte sulla proprietà rappresentano il 2,4% del pil che è pari alla. Quindi già di fatto ci sono e non è sulintrodurredinuove“. Lo afferma il ministro dell’Economia, Daniele, nel corso dell’audizione sulle tematiche relative alla riforma fiscale che nelle commissioni Finanze di Senato e Camera. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

fabioboss_g : RT @fattoquotidiano: Franco: “Patrimoniale? Non è sul tavolo, esistono già forme di tassazione in linea con la media europea” - rosapensierosa : RT @AMarco1987: Franco: «Nella riforma del fisco revisione Iva e nessuna patrimoniale, Irap non più giustificata» - Il Sole 24 ORE @sole24o… - fattoquotidiano : Franco: “Patrimoniale? Non è sul tavolo, esistono già forme di tassazione in linea con la media europea” - AMarco1987 : Franco: «Nella riforma del fisco revisione Iva e nessuna patrimoniale, Irap non più giustificata» - Il Sole 24 ORE… - albtali : RT @MediasetTgcom24: Fisco, ministro Franco: 'Patrimoniale non è sul tavolo' #fisco -