Draghi | non vaccinarsi equivale ad appello a morire

"appello a non vaccinarsi è un appello a morire". Lo ha detto il premier Mario Draghi durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo l'approvazione delle nuove misure anti Covid. 22 luglio 2021

RobertoBurioni : “L’appello a non vaccinarsi è un appello a morire, o a fare morire gli altri.” (Mario Draghi) - borghi_claudio : Ma come fa una persona seria come Draghi a dire una cosa senza senso come: 'l'appello a non vaccinarsi è appello a… - pietroraffa : #Draghi:'Il Green pass non è un arbitrio, è una condizione per tenere aperte le attività economiche'. Da condivide… - VedeleAngela : RT @ElioLannutti: 'VI RICORDO CHI È MARIO DRAGHI: È L'UOMO CHE AFFAMÒ LA GRECIA'. Quel macellaio della Troika che affamò donne, vecchi e ba… - FabioRusso6 : @luigivanti @borghi_claudio Leghisti, un'altra volta zitti e a cuccia, non contate una sega, comanda Marione Draghi -