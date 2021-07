Covid, Draghi “Appello a non vaccinarsi è appello a morire” (Di giovedì 22 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “L’estate è già serena e vogliamo che rimanga tale, il green pass è una misura che nonostante abbia delle difficoltà di applicazione dà serenità, non la toglie”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa dopo il Cdm che ha varato il decreto Covid, rispondendo alla domanda se ritenga che gli italiani avranno un’estate serena.“L’economia italiana va bene, si sta riprendendo e l’Italia cresce a un ritmo superiore agli altri paesi”, ha sottolineato il premier.“Ma la variante delta è minacciosa perchè si espande più rapidamente, senza reagire subito la la realtà di altri Paesi si presenterà da noi con un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “L’estate è già serena e vogliamo che rimanga tale, il green pass è una misura che nonostante abbia delle difficoltà di applicazione dà serenità, non la toglie”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, in conferenza stampa dopo il Cdm che ha varato il decreto, rispondendo alla domanda se ritenga che gli italiani avranno un’estate serena.“L’economia italiana va bene, si sta riprendendo e l’Italia cresce a un ritmo superiore agli altri paesi”, ha sottolineato il premier.“Ma la variante delta è minacciosa perchè si espande più rapidamente, senza reagire subito la la realtà di altri Paesi si presenterà da noi con un ...

