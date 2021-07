Cosa sta facendo oscillare il valore del bitcoin in questi giorni (Di giovedì 22 luglio 2021) foto: PixabayI fasti di aprile sono già passati per il bitcoin, che da una capitalizzazione di mercato record di 1.200 miliardi di dollari è sceso in tre mesi del 50%, con un tonfo che l’altro giorno lo ha riportato sotto i 30mila dollari di quotazione. La criptovaluta più famosa del mondo si è poi ripresa, veleggiando intorno ai 32mila dollari, ma resta il dato che martedì l’intero settore aveva bruciato circa 90 miliardi di dollari nel giro di 24 ore. Questo a seguito della peggiore giornata da ottobre del Dow Jones, che aveva perso 700 punti a causa delle preoccupazioni sulla ripresa economica in relazione ai timori di ritorno dei casi Covid-19 a causa della variante ... Leggi su wired (Di giovedì 22 luglio 2021) foto: PixabayI fasti di aprile sono già passati per il, che da una capitalizzazione di mercato record di 1.200 miliardi di dollari è sceso in tre mesi del 50%, con un tonfo che l’altro giorno lo ha riportato sotto i 30mila dollari di quotazione. La criptovaluta più famosa del mondo si è poi ripresa, veleggiando intorno ai 32mila dollari, ma resta il dato che martedì l’intero settore aveva bruciato circa 90 miliardi di dollari nel giro di 24 ore. Questo a seguito della peggiore giornata da ottobre del Dow Jones, che aveva perso 700 punti a causa delle preoccupazioni sulla ripresa economica in relazione ai timori di ritorno dei casi Covid-19 a causa della variante ...

Advertising

you_trend : In Italia i nuovi casi stanno risalendo rapidamente, ma grazie ai vaccini questo non si sta traducendo in un aument… - Ruffino_Lorenzo : In Italia c'è una chiara ripresa dell'epidemia, in particolar modo in alcune regioni. Stanno leggermente salendo an… - rubio_chef : Israele che si sta sciogliendo per colpa di un gelato è la cosa più bella del mondo #benandjerry #FreedomDay #FreePalestine ??????? - Michele75712719 : @petergomezblog @BelusciGim stiamo parlando di 43 vittime di una catastrofe Ma cosa sta dicendo Ma per piacere andi… - TommyBrain : VociEstero:R. Malone - Bioetica nella distribuzione del vaccino sperimentale COVID: è tempo di fermarci e guardare… -