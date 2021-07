Bce: Lagarde, 'da oggi nostra comunicazione più facile da comprendere' (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - "In occasione del varo della nuova strategia ci siamo impegnati a una comunicazione più facile da comprendere, per questo non sorprendetevi delle differenze con il passato" nell'esposizione delle scelte adottate. Lo sottolinea la presidente della Bce Christine Lagarde in apertura dell'incontro con la stampa dopo la riunione del Consiglio direttivo. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - "In occasione del varo della nuova strategia ci siamo impegnati a unapiùda, per questo non sorprendetevi delle differenze con il passato" nell'esposizione delle scelte adottate. Lo sottolinea la presidente della Bce Christinein apertura dell'incontro con la stampa dopo la riunione del Consiglio direttivo.

Advertising

DividendProfit : BCE approva nuova guidance, parla Lagarde DIRETTA VIDEO Da - classcnbc : BCE: CONFERENZA STAMPA LAGARDE #Lagarde: 'Prospettive inflazione ben al di sotto del nostro target. Economia verso… - fasanellisimone : RT @lauranaka: Bce, Lagarde: possibile periodo transitorio in cui inflazione superiore a nuovo target 2% simmetrico -FLASH- - 22-07-2021 ht… - lauranaka : Bce, Lagarde: possibile periodo transitorio in cui inflazione superiore a nuovo target 2% simmetrico -FLASH- - 22-0… - lauranaka : Bce, Lagarde: in riunione ci siamo focalizzati su implicazioni strategia su forward guidance tassi interesse chiave… -