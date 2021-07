Barcellona |  «Griezmann top player Ma non arriverà un’offerta interessante»

(Di giovedì 22 luglio 2021): «Difficilmenteoffertaper». Così il club blaugrana sul francese Mateu Alemany ha parlato così del futuro di Antoine, considerato da molti in uscita dal: «Il mercato si muove, ma c’è poco. Diamo valore ad Antoine, è un top, ma vista come è la situazione difficilmente». Il presidente blaugrana Joan Laporta ha poi aggiunto sul possibile scambio con Saul dell’Atletico: «Adesso il mercato inizia a muoversi, stiamo ...

Advertising

CalcioPillole : Il presidente del #Barcellona, Joan #Laporta, si è espresso sul futuro di #Griezmann. - juvinsight : ???? • Jorge #Mendes ha offerto Renato #Sanches al #Barcellona, per ora i Blaugrana aspettano perché prima vogliono… - gilnar76 : Griezmann-Juve, il Barcellona: «Difficilmente arriverà offerta interessante» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Barcellona, #Laporta 'vende' #Griezmann: 'Ha mercato, se arriveranno proposte, le valuteremo. Sul rinnovo di #Messi...' http… - junews24com : Griezmann-Juve, il Barcellona: «Difficilmente arriverà offerta interessante» - -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Griezmann

Mateu Alemany, direttore sportivo del, conferma i rumours su Pjanic e Umtiti, per i ... Diverso il discorso per: "E' un calciatore top, stiamo contenti di lui. Non c'e' molto ...... a proposito del futuro del fuoriclasse argentino, il cui contratto colè scaduto lo ... E su: ' Ha un contratto con noi per cui, a meno che non si presentino circostanze diverse, ...Il Barcellona pronto a cedere Griezmann, chiuso dopo gli arrivi di Aguero e Depay. Due club della Serie A lo seguono con interesse.Joan Laporta punta sulla qualità di Antoine Griezmann, attualmente al centro dell'ambizioso progetto vincente del Barcellona ...