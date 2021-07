Ad Amsterdam il primo ponte stampato in 3d in acciaio (Di giovedì 22 luglio 2021) Innaugurato al pubblico giovedì 15 luglio, il primo ponte in acciaio stampato in 3d ad Amsterdam, sul canale Oudezijds Achterburgwal, nel vivo della città e del quartiere a luci rosse. All’evento, anche la Regina Máxima, dei Paesi Bassi era presente, ma a tagliare il nastro è stato un robot, armato di forbici, e non poteva che iniziare Leggi su periodicodaily (Di giovedì 22 luglio 2021) Innaugurato al pubblico giovedì 15 luglio, ilinin 3d ad, sul canale Oudezijds Achterburgwal, nel vivo della città e del quartiere a luci rosse. All’evento, anche la Regina Máxima, dei Paesi Bassi era presente, ma a tagliare il nastro è stato un robot, armato di forbici, e non poteva che iniziare

