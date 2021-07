33enne arrestato per minacce e aggressione a compagna

(Di giovedì 22 luglio 2021) Roma – Tre anni, questa la durata di una relazione intercorsa fra una 42enne e unentrambi romani. All’inizio tutto sembrava andar bene, poi pian piano è venuto fuori il carattere aggressivo e possessivo dell’uomo. La ossessionava chiedendole, ogni volta che la vedeva on line su whatsapp, di riferirgli tutti i messaggi inviati. Da qui nascevano le liti che si trasformavano in vere e proprie aggressioni, calci e pugni come nell’ultimo episodio, quello in cui grazie ad una segnalazione al NUE 112 è intervenuta tempestivamente la pattuglia del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli che, in collaborazione con gli agenti dell’VIII Distretto Tor Carbone, ...

