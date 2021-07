Traffico Roma del 21-07-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 luglio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto code per incidente sul Raccordo Anulare tra Casilina e da Appia in carreggiata internaintenso rallentato invece sulla Salaria all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe e sulla Cassia tra la Giustiniana e via di Grottarossa rallentamenti peranche sulla Flaminia tra il raccordo è via dei Due Ponti verso il centro città a Prima Porta chiusa temporaneamente via della Giustiniana all’altezza di via Albavilla per la pulizia della strada dopo un incidente Torniamo a parlare delrallentamenti sul percorso Urbano della A24 tra Tor Cervara ...