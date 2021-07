Tokyo 2020, allarme orso: avvistato vicino all’impianto di softball, polizia a caccia (Di mercoledì 21 luglio 2021) Le Olimpiadi di Tokyo non sono per cuori deboli: accostato al pericolo per un possibile rialzo dei contagi, c’è ora il pericolo orso. orso bruno asiatico, più precisamente, avvistato a Fukushima durante il torneo di softball che si è svolto stamattina. L’animale è stato avvisato nella notte nell’Azuma Sports Park e si sarebbe fatto vedere anche nei pressi dell’impianto olimpico proprio poche ore prima il match inaugurale vinto dal Giappone sull’Australia e la successiva partita in cui le azzurre si sono arrese agli Stati Uniti. La polizia nipponica ha dato il via alla ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 luglio 2021) Le Olimpiadi dinon sono per cuori deboli: accostato al pericolo per un possibile rialzo dei contagi, c’è ora il pericolobruno asiatico, più precisamente,a Fukushima durante il torneo diche si è svolto stamattina. L’animale è stato avvisato nella notte nell’Azuma Sports Park e si sarebbe fatto vedere anche nei pressi dell’impianto olimpico proprio poche ore prima il match inaugurale vinto dal Giappone sull’Australia e la successiva partita in cui le azzurre si sono arrese agli Stati Uniti. Lanipponica ha dato il via alla ...

Advertising

chetempochefa : #PaolaEgonu sarà portabandiera olimpica ???? La pallavolista azzurra è stata scelta, assieme ad alcuni atleti di alt… - sole24ore : ?? La pallavolista azzurra Paola #Egonu porterà la bandiera olimpica alla cerimonia di apertura dei Giochi di #Tokyo… - Corriere : Salgono i casi di Covid: il capo di Tokyo 2020 non esclude che i Giochi siano annullati ‘last minute’ - banfoman72 : RT @Marco_dreams: Hi hi hi… oggi alla zucchina, al capitone, a Pillon, Adinolfi e compagnia varia (avariata) va di traverso il pranzo. Una… - discoveryplusIT : RT @Eurosport_IT: Dopo 127 anni, il CIO ha approvato la variazione del motto olimpico per sottolineare lo sforzo di combattere tutti uniti… -