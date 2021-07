The Witcher: la stagione 3 già in fase di scrittura? (Di mercoledì 21 luglio 2021) Secondo alcuni rumor, la terza stagione di The Witcher sarebbe già in fase di scrittura anche se Netflix non ha ancora annunciato il rinnovo dello show. WitcherCon ha svelato finalmente la data di uscita della seconda stagione di The Witcher, in arrivo su Netflix il 17 dicembre. Adesso apprendiamo un'ulteriore novità che riguarda lo show: la terza stagione sarebbe già in fase di scrittura. Il report è stato diffuso da Redanian Intelligence. La scrittura della nuova stagione sarebbe già in ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 21 luglio 2021) Secondo alcuni rumor, la terzadi Thesarebbe già indianche se Netflix non ha ancora annunciato il rinnovo dello show.Con ha svelato finalmente la data di uscita della secondadi The, in arrivo su Netflix il 17 dicembre. Adesso apprendiamo un'ulteriore novità che riguarda lo show: la terzasarebbe già indi. Il report è stato diffuso da Redanian Intelligence. Ladella nuovasarebbe già in ...

Advertising

NetflixIT : La stagione 2 di THE WITCHER arriva il 17 dicembre ma intanto qui possiamo dare una sbirciatina alle prime immagini… - Fra_Illy : The Witcher Go è arrivato! (Però manutenzione fino alle 12 uff) - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Witcher: la stagione 3 già in fase di scrittura? - CollezionismoXt : Dark Horses presenta in preordine fino al 23/07/2021 la statua The Witcher Geralt of Rivia. Per info scrivere a col… - Tuttoinfor : In anteprima la recensione del nuovo gioco mobile di Spokko e CD Project Red, preparatevi a camminare è arrivato Th… -